Зараз дедалі популярнішими стають універсальні та заспокійливі відтінки яскравих кольорів. Один із них став улюбленим серед експертів.

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Який найкрасивіший колір для кімнати

Експерти заявили, що землисто-рожевий – один з найкрасивіших кольорів для кімнати. Рожевий у темних та блідих відтінках має вишуканий та стильний вигляд. Усі інші пастельні відтінки не мають такого ефекту.

Стіни у вітальні землисто-рожевого кольору / Фото Farrow & Ball

"Землисто-рожеві кольори завжди підходять для кожної кімнати в домі, додаючи тепла, коли це необхідно у погано освітлених приміщеннях. Він підійде для фарбування стін ванної кімнати. Також це гарний відтінок для меблів на кухні", – пояснює експерт Патрік О’Доннелл

Усі землисті відтінки рожевого та пудрові відтінки можуть легко створити м'яку та ніжну схему. Тож це також чудовий вибір для спальні – вони допомагатимуть вам заснути.

Куточок у землисто-рожевій спальні / Фото Farrow & Ball

"Рожевий – найкрасивіший колір, тому що він сприймається як новий нейтральний. Він може буквально поєднуватися з будь-яким іншим кольором: із зеленим, синім, червоним та відтінками натуральної деревини", – зазначають дизайнери інтер'єру.

Він справді привітний і привабливий та добре виглядає у вітальні, спальні чи коридорі. Це дуже універсальний колір.