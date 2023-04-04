Чим вони думали: 11 провальних дизайнерських ідей у готелях

Здається, що над створенням готельних номерів завжди працюють професіонали, проте не в цих випадках.
Відпочинок у номері з такими провальними та моторошними рішеннями може стати пекельним. Ми створили добірку невдалих дизайнів, які знайшли на Airbnb.
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Невдалі дизайнерські рішення у готелях
Кривавий коридор або які килимки у готель купувати не варто
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Ще один власник-любитель кривавих фільмів жахів
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Головне, що все вдалось помістити, а все інше – це лиш деталі
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Цей відпочинок з батьками чи другом доведеться запам'ятати надовго
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Ще один чудовий номер для відпочинку з сім'єю
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Унітаз, очевидно, розташували поруч з ліжком, щоб не ходити далеко
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Сходинки, якими ну "дуже зручно" спускатись
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Для того, щоб скористатись унітазом, знадобиться гарна розтяжка і трохи зусиль
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Дзеркало ж потрібне для краси, а не щоб у нього дивитись
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Ці власники вирішили компактно все розмістити у кімнаті, але здається трохи перебільшили з економією
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З планування ванної кімнати у цих готелів проблемно
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