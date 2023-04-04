Чим вони думали: 11 провальних дизайнерських ідей у готелях

4 квітня 2023, 16:29
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Джерело:

Boredpanda

Здається, що над створенням готельних номерів завжди працюють професіонали, проте не в цих випадках.

Відпочинок у номері з такими провальними та моторошними рішеннями може стати пекельним. Ми створили добірку невдалих дизайнів, які знайшли на Airbnb.

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Невдалі дизайнерські рішення у готелях

Кривавий коридор або які килимки у готель купувати не варто 

Фото Boredpanda

Ще один власник-любитель кривавих фільмів жахів

Фото Boredpanda

Головне, що все вдалось помістити, а все інше – це лиш деталі

Фото Boredpanda

Цей відпочинок з батьками чи другом доведеться запам'ятати надовго

Фото Boredpanda

Ще один чудовий номер для відпочинку з сім'єю

Фото Boredpanda

Унітаз, очевидно, розташували поруч з ліжком, щоб не ходити далеко

Фото Boredpanda

Сходинки, якими ну "дуже зручно" спускатись

Фото Boredpanda

Для того, щоб скористатись унітазом, знадобиться гарна розтяжка і трохи зусиль

Фото Boredpanda

Дзеркало ж потрібне для краси, а не щоб у нього дивитись

Фото Boredpanda

Ці власники вирішили компактно все розмістити у кімнаті, але здається трохи перебільшили з економією

Фото Boredpanda

З планування ванної кімнати у цих готелів проблемно


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак