Отдых в номере с такими провальными и жуткими решениями может стать адским. Мы создали подборку неудачных дизайнов, найденных на Airbnb.
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Неудачные дизайнерские решения в отелях
Кровавый коридор или какие коврики в отель покупать не стоит
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Еще один владелец-любитель кровавых фильмов ужасов
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Главное, что все удалось поместить, а все остальное – это только детали
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Этот отдых с родителями или другом придется запомнить надолго
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Еще один отличный номер для отдыха с семьей
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Унитаз наверное расположили рядом с кроватью, чтобы не ходить далеко
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Ступени, по которым ну "очень удобно" спускаться
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Для того чтобы воспользоваться унитазом, понадобится хорошая растяжка и немного усилий
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Зеркало же нужно для красоты, а не чтобы в него смотреть
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Эти владельцы решили компактно все разместить в комнате, но кажется немного преувеличили с экономией
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С планировки ванной комнаты у этих гостиниц проблемно
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