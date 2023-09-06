Три найгірші кольори для спальні: ви обов'язково маєте їх знати

Коли експерти говорять про найневдаліші кольори для спальні, то мають на увазі ті, що погано впливають на ваш психологічний стан. Так, певні тони здатні псувати ваш настрій і сон.

Ці кольори часто використовують в дизайнах інтер'єру. Можливо, у спальнях їх можна побачити рідко, але все ж трапляються. Дізнайтеся, чому ці три тони не варто обирати для кімнати, у якій ви спите та відпочиваєте.

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Чорний

Можливо, для когось чорний колір створює затишок у спальні. Та частіше цей колір викликає негативні емоції.

"Чорний, незалежно від відтінку, приносить у спальню відчуття важкості, затьмарює духовність і блокує позитив", – кажуть експерти.

Тож фарбування спальні в чорний колір, найімовірніше, це погана ідея. Такий темний простір створить нещасливе середовище.

Чорна спальня з білими акцентами / Фото Jonathan Gooch

Темно-фіолетовий

Фіолетовий асоціюється з багатством, може, й тому це такий популярний відтінок у дизайні інтер'єрів. Однак фахівці кажуть, що цей колір не варто використовувати у спальнях, принаймні в надмірній кількості. Він має схожі властивості до чорного.

Спальня з фіолетовими стінами та оксамитовим узголів'ям кольору шампанського / Фото Alicia Taylor

Темно-сірий

Дизайнери називають темно-сірим невдалим кольором, якщо мовиться про інтер'єр спальні. Його краще залишити за межами цієї кімнати.

"Темно-сірий може бути дуже фізично та емоційно виснажливим кольором. Загалом тримайтеся якомога далі від вибору темних кольорів. У багатьох людей вони викликають негативні емоції", – радять фахівці.

Спальня з темно-сірими стінами та барвистими покривалами / Фото James Merrell