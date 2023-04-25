Найкраще місце для Wi-Fi-роутера вдома

Про Wi-Fi-роутери існує чимало міфів: хтось називає його випромінювання небезпечним і каже розташовувати якнайдалі від ліжка, а хтось обирає місце орієнтуючись на розташування розеток.

Чи варто боятись випромінювання та яке найкраще місце для роутера у домівці, ділиться 24 канал.

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Де розмістити Wi-Fi-роутер

Wi-Fi-роутери стали обов'язковим атрибутом чи не в кожній домівці. Разом з таким необхідним сигналом пристрій буцімто може випромінювати шкідливі хвилі. Вчені ж вважають інакше, вони зазначають, що шкоди модем людині не принесе.

На домашнє обладнання передбаченні обмеження на максимальне випромінювання – 100 мВт для діапазону 2,4 ГГц і 200 мВт для діапазону 5 ГГц. Цікаво, що смартфони старого зразка випромінювали потужність 1 – 2 Вт, тобто в 5 – 10 разів більше.

Сучасні моделі роутерів 6 покоління можуть навіть автоматично знижувати потужність у моменти спокою, що дозволяє заощаджувати електроенергію та зменшує рівень випромінювання.



Розміщення роутера має значення / Фото Pexels

Найкраще місце для роутера варто обирати в центрі квартири. Рекомендуємо залишати його в коридорі або міжкімнатних проходах, щоб отримати у всіх кімнатах гарний контакт. Це буде чудовим рішенням і для тих, хто все ще "боїться" випромінювання.

Висота розміщення роутера теж має значення: його не варто залишати на підлозі чи ставити високо під стелю. Золота середина на рівні 1 – 1,5 метра забезпечить вам чудовий зв'язок по всій квартирі.