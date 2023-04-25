Експерти кажуть, що головне – це прибирати ті місця у вітальні, яких зазвичай не видно. Також варто дбати про чистоту предметів, які ми часто беремо до рук.

Цікаво Як вибрати житло у новобудові для сім'ї з дітьми: фактори, на які варто звернути увагу

Стельові вентилятори та світильники

Багато людей забувають дивитися вгору – на освітлення своєї вітальні та стельові вентилятори.

"Обов'язково починайте свою процедуру прибирання з протирання будь-яких стельових світильників або вентиляторів. Це дуже важливо для загальної чистоти кімнати", – каже експертка.

Усі пульти

Коли ви востаннє чистили пульти від телевізора та будь-яких додаткових пристроїв? Ймовірно, це було достатньо давно. Насправді усі пристрої для дистанційного керування входять до списку найбрудніших місць у вашому домі.

"Очищуйте пульт принаймні раз на тиждень. Для цього спочатку витягніть батарейки з пульта. Потім скористайтеся антибактеріальною серветкою або тканиною, збризканою дезінфекційним засобом, і протріть всю поверхню. Якщо всередині кнопок є бруд, обережно очистьте кожну кнопку ватним тампоном, змоченим у спирті", – радять експерти з прибирання.

Пульти треба чистити хоча б раз на тиждень / Фото Pexels

Штори та килими

Якщо у вашій кімнаті неприємно пахне, найімовірніше, причиною є текстиль. Тому обов'язково поперіть штори, глибоко почистьте килими. Додатково можна використати ароматичну свічку або навіть просто провітрити вітальню.

"Зосередьтеся на свіжому запаху. Приємний аромат у домі, безумовно, може створити ефект чистого простору. Запаліть свічку або скористайтеся ароматичним спреєм. Якщо дозволяє погода, відчиніть вікна та ввімкніть вентилятори, щоб повітря також циркулювало", – кажуть професійні клінери.