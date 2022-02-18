Найкращі будівлі ЄС: які проєкти ввійшли у фінал престижної архітектурної премії

Європейська комісія та Фонд імені Міс ван дер Рое відібрали 7 архітектурних проєктів, які боротимуться за звання кращої будівлі Євросоюзу 2022 року.

Всього у престижному архітектурному конкурсі було заявлено 534 проєкти із 41 країни світу. 15 робіт представляли Україну, однак жодна із них не ввійшла у фінал.

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Днями журі оголосило 5 фіналістів у категорії "Архітектура" та ще двох – у категорії "Архітектура, що розвивається". Комісія зазначила, що саме ці проєкти є еталонами сучасних містобудівних трендів.

85 Social Housing Units Курналя-да-Любрагат (Барселона, Іспанія)

Проєкт 85 Social Housing Units / Фото Рeris+toral.arquitectes

Архітектори Рeris+toral.arquitectes створили проєкт соціального житла, у якому практично немає коридорів. План будинку організовано так, що його жителі потрапляють всередину через приватні тераси, які водночас служать внутрішнім двориком будівлі.

Frizz23 у Берліні (Німеччина)

Проєкт Frizz23 / Фото Jan Bitter, Ana Santl

Цей об'єкт є першим у Німеччині колективним офісом для діячів культури, творчих команд та розвитку освіти. Архітектори, які працювали над проєктом, залучили до розробки майбутніх резидентів, врахувавши інтереси громади.

The Railway Farm в Парижі (Франція)

Міська ферма Railway Farm / Фото Myr Muratet

Міську ферму Railway Farm збудували на місці покинутої залізниці. Архітектори Гран Юі й Мелані Древе. Дизайнери пристосували локацію для вирощування харчових рослин та одночасної утилізації органічних відходів зі всього району.

Town House – Kingston University в Лондоні (Велика Британія)

Town House / Фото EU miesaward

На території Кінгстонського університету студія Grafton Architects втілила проєкт громадського простору для різноманітних видів діяльності: тут розмістили бібліотеку, зали для танців та просторі конференц-зали. Усі приміщення об’єднує атріум, у якому передбачили місце для проведення дозвілля.

Z33 House for Contemporary Art, Design and Architecture у Гасселті (Бельгія)

Z33 House for Contemporary Art, Design and Architecture / Фото EU miesaward

Територію колишнього Hasselt beguinage, де зараз розташований Z33 House, називають містом у місті. Облаштована будівля повинна стати місцем для розташування експериментального музею сучасних мистецтв і архітектури. Тут архітектор Франческа Торзо створив виставкові зали, з яких відкривається вид на внутрішній двір з багатовіковими садами.

Enrico Fermi School у Турині (Італія)

Enrico Fermi School​ / Фото EU miesaward

Реконструкція школи 1960-х років від архітектурного бюро BDR bureau демонструє, як непрактичний освітній простір можна перетворити на інтерактивне місце, яке сприятиме навчальному процесу. Тут повністю реорганізували шкільні приміщення, змінили фасад та облаштували шкільний майданчик

La Borda – Cooperative Housing у Барселоні (Іспанія)

La Borda – Cooperative Housing​/ Фото EU miesaward

Ще один вдалий приклад соціального житла, розроблений Lacol cooperativa. Завдяки спільним кухням, вітальням, пральням та патіо з терасами він об’єднує жителів будинку в єдину спільноту.