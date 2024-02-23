10 найкращих міст у Британії для тих, хто купує житло вперше: ось список

У Великій Британії провели нове цікаве дослідження щодо 10 міст, які будуть найкращі для купівлі першого житла. Там доступні ціни на нерухомість, низький рівнь злочинності та високий рівень задоволеності життям.

Десять найкращих міст Британії назвав місцевий банк Co-operative Bank. Дізнайтеся, хто увійшов до такої бажаної добірки.

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Найкращі міста для купівлі першого житла

Свонсі, що розташоване на півдні Вельсу, назвали найкращим місцем для купівлі власної оселі. Середня вартість для тих, хто вперше купує житло, становить 195 687 фунтів стерлінгів. Показник задоволеності життям складає 7,5 з 10, а також там низький рівень злочинності – 35,5 зі 100.

Единбург, що є столицею Шотландії, посідає друге місце з найнижчим показником індексу злочинності в країні (30,9 зі 100) і найвищим показником задоволеності життям (7,7 з 10). Проте середня вартість житла значно вища – 346 293 фунти. На третьому місці опинилося англійське місто Плімут, де середня вартість для тих, хто вперше купує, становить 225 060 фунтів. Показник злочинності там трохи вищий, ніж у попередніх містах (41,5 зі 100), а рівень задоволеності життям становить 7,5 з 10.

Отже, до десятки найкращих міст увійшли:

Свонсі (середня ціна на житло – 195 687 фунтів);

Единбург (346 293 фунтів);

Плімут (225 060 фунтів);

Сандерленд (147 319 фунтів);

Шеффілд (222 570 фунтів);

Лідс (246 026 фунтів);

Ньюпорт (240 065 фунтів);

Блекпул (135 995 фунтів);

Сток-он-Трент (143 642 фунтів);

Кінгстон-апон-Галл (140 814 фунтів).

Тобто містом із найдоступнішими цінами на житло є Блекпул в Англії. Проте в списку воно посідає аж 8 місце, очевидно, через вищий рівень злочинності на нижчий показник задоволеності життям.