Холодна погода та обмежений час денного світла може погано впливати на наш настрій. Гарна новина полягає в тому, що люди, які проводять багато часу вдома, можуть змінити свій інтер'єр, додавши в дизайн трохи яскравих барв. Ці три чарівні поєднання з фарбами відомого британського виробника Farrow & Ball можна використовувати в будь-якій кімнаті.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Ніжно-рожевий з червоними та зеленими акцентами

Спальня у трьох чудових відтінках / Фото Otto

По-перше, це спокійна колірна схема для спальні, яка також добре підійде у вітальні. По-друге, поєднання ніжно-рожевого з яскравішими й насиченішими відтінками – це однозначно "в яблучко". Дизайнери назвали цей дизайн "не надто яскравим, але й радісним" з чудовими приглушеними відтінками.

Приглушений жовтий з білим та коричневим

Затишна кухня незвичного кольору / Фото deVOL

Багато людей бояться використовувати жовтий, але саме цей відтінок є неяскравим, а приглушеним, а відтак ненав'язливим. Для поєднання дизайнери радять використовувати інші теплі тони – м'який білий та коричневий.

Блакитний з білим

Чарівна ванна кімната в сільському стилі / Фото Farrow & Ball

Подумайте про те, щоб додати одній із кімнат грайливого та енергійного відчуття за допомогою яскравого блакитного. "Здається, він дуже добре підходить для ванних кімнат, особливо в поєднанні з білою сантехнікою", – вважають дизайнери. Зрештою, блакитний буде доречним у будь-якому приміщенні.