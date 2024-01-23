Ви будете в захваті: три найкращі колірні поєднання для дизайну будь-якої кімнати

Зміна кольорів – один із найпростіших, але найефективніших способів покращити інтер'єр у домі. Свіжі та яскраві тони фарби миттєво змінять атмосферу приміщень, якщо вибрати правильні відтінки. Дизайнери запропонували три найкращі поєднання на їхній погляд.

Холодна погода та обмежений час денного світла може погано впливати на наш настрій. Гарна новина полягає в тому, що люди, які проводять багато часу вдома, можуть змінити свій інтер'єр, додавши в дизайн трохи яскравих барв. Ці три чарівні поєднання з фарбами відомого британського виробника Farrow & Ball можна використовувати в будь-якій кімнаті.

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Ніжно-рожевий з червоними та зеленими акцентами

Спальня у трьох чудових відтінках / Фото Otto

По-перше, це спокійна колірна схема для спальні, яка також добре підійде у вітальні. По-друге, поєднання ніжно-рожевого з яскравішими й насиченішими відтінками – це однозначно "в яблучко". Дизайнери назвали цей дизайн "не надто яскравим, але й радісним" з чудовими приглушеними відтінками.

Приглушений жовтий з білим та коричневим

Затишна кухня незвичного кольору / Фото deVOL

Багато людей бояться використовувати жовтий, але саме цей відтінок є неяскравим, а приглушеним, а відтак ненав'язливим. Для поєднання дизайнери радять використовувати інші теплі тони – м'який білий та коричневий.

Блакитний з білим

Чарівна ванна кімната в сільському стилі / Фото Farrow & Ball

Подумайте про те, щоб додати одній із кімнат грайливого та енергійного відчуття за допомогою яскравого блакитного. "Здається, він дуже добре підходить для ванних кімнат, особливо в поєднанні з білою сантехнікою", – вважають дизайнери. Зрештою, блакитний буде доречним у будь-якому приміщенні.