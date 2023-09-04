Дизайнери поділилися трьома стилями зі свого списку улюблених для спальні. Ці сучасні, вишукані "теми" перетворять ваш простір до невпізнання.

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Стиль Нової Англії

Головне завдання цього стилю – комфорт. Як морський, так і прибережний підстиль пов'язані з кольорами, текстурами та матеріалами, які формують пейзаж моря та берега.

Щодо колірної палітри: змішуйте свіжі нейтральні відтінки з блакитно-сірим, морським темно-синім і теракотовим. Багатошарова смугаста постільна білизна, живописні малюнки, грубо оброблена деревина з вишуканими пляжними знахідками – усе це знадобиться у вашій спальні.

Затишна спальня в Новій Англії / Georgia Zikas Design

Артдеко

Стиль артдеко визначається гламуром і розкішшю початку 1920-х років. Ця тенденція прямо відображала масове використання технологій епохи машин, а не методів ручної роботи.

Артдеко, який найчастіше зустрічається у ванних кімнатах, повільно почав переходити до спалень і гардеробних. Ось чудовий приклад від дизайнерки інтер'єру Ребекки Г'юз. Вона використала шпалери з м'яким візерунком, щоб оформити стіни та обрала широке ліжко. Щоб створити акцент і додати глибини, дизайнерка використала дві темні картини.

Дизайн спальні в стилі артдеко / Фото Richard Powers

Стиль сучасного фермерського будинку

Ідеї спальні в фермерському будинку були в центрі уваги протягом останніх кількох років – і це не дарма. Цей невимушений тренд спальні вражає ідеальним балансом між витонченістю та простотою – як втеча в сільську місцевість, не виходячи за межі міста.

"Для нас сучасний фермерський стиль — це створення теплого інтер'єру з багатошаровістю, візерунками та кольорами", – каже дизайнерка Емма Сімс-Хілдітч.

Спальня у фермерському будинку з багатошаровою постільною білизною / Фото The Cotswold Company