Три цікаві стилі для спальні, які експерти обожнюють використовувати

Дизайнери радять спочатку обирати не колір спальні чи меблі до неї, а стиль. Якщо ви оберете "тему", то зможете відтворити її цілісний вигляд. Пропонуємо розглянути три цікаві та розкішні стилі.

Дизайнери поділилися трьома стилями зі свого списку улюблених для спальні. Ці сучасні, вишукані "теми" перетворять ваш простір до невпізнання.

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Стиль Нової Англії

Головне завдання цього стилю – комфорт. Як морський, так і прибережний підстиль пов'язані з кольорами, текстурами та матеріалами, які формують пейзаж моря та берега.

Щодо колірної палітри: змішуйте свіжі нейтральні відтінки з блакитно-сірим, морським темно-синім і теракотовим. Багатошарова смугаста постільна білизна, живописні малюнки, грубо оброблена деревина з вишуканими пляжними знахідками – усе це знадобиться у вашій спальні.

Затишна спальня в Новій Англії / Georgia Zikas Design

Артдеко

Стиль артдеко визначається гламуром і розкішшю початку 1920-х років. Ця тенденція прямо відображала масове використання технологій епохи машин, а не методів ручної роботи.

Артдеко, який найчастіше зустрічається у ванних кімнатах, повільно почав переходити до спалень і гардеробних. Ось чудовий приклад від дизайнерки інтер'єру Ребекки Г'юз. Вона використала шпалери з м'яким візерунком, щоб оформити стіни та обрала широке ліжко. Щоб створити акцент і додати глибини, дизайнерка використала дві темні картини.

Дизайн спальні в стилі артдеко / Фото Richard Powers

Стиль сучасного фермерського будинку

Ідеї спальні в фермерському будинку були в центрі уваги протягом останніх кількох років – і це не дарма. Цей невимушений тренд спальні вражає ідеальним балансом між витонченістю та простотою – як втеча в сільську місцевість, не виходячи за межі міста.

"Для нас сучасний фермерський стиль — це створення теплого інтер'єру з багатошаровістю, візерунками та кольорами", – каже дизайнерка Емма Сімс-Хілдітч.

Спальня у фермерському будинку з багатошаровою постільною білизною / Фото The Cotswold Company