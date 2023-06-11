Який колір повинен бути у спальні: ви навіть не припускали

Спальня – це найбільш особиста кімната в домі, і часто виникає спокуса пофарбувати її в улюблений колір. Проте не всі кольори можна обирати для спальні. Є лише кілька таких, які будуть доречні в цій кімнаті.

Експерти радять надавати перевагу нейтральним і землистим тонам, які мають заспокійливий емоційний ефект. "Спальня має бути оазисом відпочинку, і кольори, які ви включите в схему, відіграватимуть у цьому величезну роль", – пояснює фахівчиня Хелен Шоу з Британії.

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Який колір найкращий для фарбування спальні

Тенденції щодо фарби часто виникають і зникають. Однак експерти назвали найкращий вічний колір, який буде завжди в тренді і сприятиме спокійному сну.

Дім часто оздоблюють зеленим кольором, але дизайнери вважають, що цей колір ідеальний саме для затишної спальні.

"Вибір кольору значною мірою залежатиме від ваших власних уподобань, але зелений, наприклад, який зараз є популярним вибором, допоможе поєднати вашу кімнату з природою, заспокоїть і зарядить енергією", – говорять фахівці.



Два відтінки зеленого на стіні / Фото Little Greene

Якщо повністю зелена спальня – не для вас, подумайте про те, щоб використовувати відтінок у вигляді додаткових деталей. Наприклад, ви можете обрати зелені твори мистецтва чи декор, м'які меблі або навіть рослини.

Під час планування вашої зеленої кімнати вибір правильного відтінку має велике значення. Дослідження показали, що жовто-зелені кольори можуть викликати стрес через свої негативні конотації, тоді як ідея темної спальні, заокруглена темною лісовою зеленню, що створює атмосферу кокона.

Поєднуйте зелений з нейтральними схемами

Оскільки оздоблення одним кольором може перевантажити кімнату, поєднання зеленого з нейтральними відтінками створить потрібний баланс.

Бежевий колір є більш заспокійливою альтернативою різкому білому та добре виглядатиме із зеленим.

Чудові узори на стінах зеленого кольору / Фото Future

Ви також можете поєднувати зелений з іншими землистими відтінками. "Подумайте про поєднання з більш насиченим теплим червоним, щоб створити враження вишуканості".