Місцеві рієлтори кажуть, що якщо ви шукаєте чудове місце для життя, то варто перевірити Юту. Саме цей штат очолює рейтинг найкращих у США.

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Юта – найкращий штат

Штати оцінювали за вісьмома категоріями: охорона здоров'я, освіта, економіка, інфраструктура, можливості, фінансова стабільність, рівень злочинності, природне середовище. Аналітики врахували понад 70 показників і проаналізували десятки тисяч джерел з даними – і Юта знову на першому місці.

Юта має яскраву, різноманітну економіку та неперевершену природну красу, але те, що справді відрізняє наш штат, – це наші люди. Щороку ми очолюємо рейтинг за показником волонтерства та благодійності, і цей дух спільноти веде до спільного підходу до вирішення проблем, екосистеми, яка підтримує інновації, та культури, яка зміцнює сім'ї та окремих людей,

– казав у заяві губернатор Юти Спенсер Кокс.



Солт-Лейк-Сіті – столиця штату Юта / Фото Douglas Pulsipher

За останні кілька років Юта стала центром для стартапів і технологічних підприємців. За даними Бюро статистики праці США, у штаті низький рівень безробіття – лише 2,8% у березні. Це менше, ніж загальнонаціональний рівень – 3,8%.

"Це просто фантастичне місце для життя та роботи. Штат приваблює справді багато людей", – каже столичний брокер з нерухомості Джоел Карсон.

Згідно з даними Realtor.com, у квітні середня вартість будинку в штаті становила 604 105 доларів.