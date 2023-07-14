Автор оголошення на OLX одразу зазначив, що квартира "не для високих", адже стелі в ній дуже низькі. Мінусом також є те, що у помешканні є тільки одне вікно і воно розміщене над унітазом.

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Одна з найменших квартир у Києві

У квартирі є два приміщення, в одному з яких є комунальні комунікації всього будинку та туалет посеред кімнати, в іншому – спальня-кухня.

"На 12 метрів квадратних вдалося раціонально розмістити спальне місце, сантехнічний куточок і кухонний куточок, побутову техніку", – зазначив автор оголошення.

Хоч помешкання дуже маленьке та з "авторським ремонтом", тут справді є найнеобхідніше. Автор оголошення також зазначив, що у квартирі зможе жити тільки одна людина.

Крихітне помешкання на 12 квадратів у столиці / Фото OLX

Помешкання розташоване в Голосіївському районі Києва. "Поряд є Голосіївський ліс, озера, недалеко Корчуватська набережна Дніпра", – пише в оголошенні.

Варто зазначити, що мінімальна площа однокімнатної квартири згідно з Державними містобудівними нормами – 30 квадратів. Тобто площа цього помешкання у 2,5 раза менша за норму.