У Британії продають чарівний котедж за 30 тисяч фунтів: чому він такий дешевий

Милий котедж у стилі пастушої хатини в Гарлеху, Вельс, продають всього за 30 тисяч фунтів. Проте чарівний він лише зовні.

Химерний котедж справді потребує капітального ремонту та багато вкладень. Проте агенти з нерухомості описують його як "можливість, яка трапляється раз у житті".

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"Найменший котедж у Британії"

З місця, де розташований котедж, відкривається краєвид на знамениту середньовічну вежу міста, затоку Кардіган, замок Гарлек і гірський хребет Сноудон. Тож локація справді дуже приваблива.

Агенти з продажу кажуть, що це "химерна, компактна перлина та чудова можливість проявити творчість із чистого полотна". Тобто вони подають ідею реконструювати котедж. За словами агентів, будиночок має потенціал стати "унікальним місцем для відпочинку в стилі "пастушої хати", "найнезвичайнішим маленьким робочим місцем" або просто "помешканням, де можна буде відпочити від повсякденного життя".

Будиночок у напівзруйнованому стані / Фото Tom Parry, SWNS

Останній раз котедж оновлювали в 1990-х роках. Саме тому тут є над чим попрацювати, наприклад, більша частина другого поверху розвалилася разом із внутрішніми стінами.

Цікаво, що котеджу зовсім крихітний. Через те його навіть назвали "найменшим у Британії. Кам'яний будинок має такі розміри: 4,5 метра на 3,3 метра, а висота – 5 метрів.