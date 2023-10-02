П'ять найпопулярніших стилів у дизайні інтер'єру, які ви маєте знати

Одним із найголовніших завдань під час ремонту чи оновлення житла є обрати стиль дизайну. Їх існує так багато, що буває складно з усім цим розібратися. Якщо хочете полегшити собі "муки вибору", звертайте увагу на найпопулярніші.

Вивчаючи стилі дизайну, ви виформовуєте власний погляд на майбутній вигляд свого помешкання. Це допоможе вам створити ідеальний простір для себе, адже так ви зрозумієте, що вам подобається, а що – ні. Які стилі зараз найпопулярніші – дізнавайтеся в матеріалі Нерухомості 24.

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Мінімалізм

Стиль, про який чули та чують усі. Для когось він холодний та непривабливий, а хтось вважає його м'яким і теплим. Гасло мінімалізму ховається в його назві – усього по мінімуму. Це стосується і меблів, і декору, якого іноді майже немає.

Головні ознаки:

мінімальна кількість кольорів;

невеликі меблі, які зазвичай багатофункціональні;

мала кількість декоративних деталей;

геометризм у меблях: коло, прямокутник, пряма, може бути м'який вигин.

Відпочинкова зона в мінімалістському стилі / Фото Emily J Followill

Скандинавський

Якщо ви зайшли б у дім шведа, фіна, норвежця чи данця, то одразу відчули б комфорт. Скандинавський регіон відомий своїм тонким, але затишним підходом до дизайну інтер'єру.

Подібно до мінімалізму, усе в скандинавському будинку має своє призначення, але там менше стриманості. Це дизайн, де панують природні кольори та матеріали, ніжні краї, яскраві білі тони. Інтер'єр поєднує корисність, красу та тепло.

Основні риси:

світле дерево та натуральні матеріали;

нейтральні сірі, бежеві та кремові кольори;

багато текстилю;

м'які краї.

Кухня в скандинавському стилі / Фото Decorilla

Джапанді

Цей стиль поєднує в собі дві культурні естетики: японську і скандинавську. Якщо коротко, то джапанді – це про любов до природи та простоту. Дизайнери оживляють цей образ за допомогою природних відтінків та органічних матеріалів, таких як дерево, льон і папір. Загалом, естетика джапанді "говорить" про стриману й спрощену атмосферу: що менше, то краще.

Головні ознаки:

насичена деревина різних тонів;

органічні форми;

скромний декор;

спокійні тони (блідо-сірий, кремово-білий, карамельний тощо).

Вітальня в стилі джапанді / Фото Gentl & Hyers

Традиційний

Традиційний дизайн інтер'єру спирається на традиції та історію. Він виник наприкінці 18-го та на початку 19-го століття та походить від класичного європейського стилю, який можна часто побачити у старовинних фільмах. Для традиційного стилю надважливим є декор: багаті меблі з червоного дерева, старосвітське скло та керамічні деталі, розкішні люстри та портьєри.

Основні риси:

позачасовий декор, який повертає нас у минуле;

антикварні меблі;

нейтральні колірні гами з акцентами яскравих та коштовних тонів;

обшивка стін та ліпнина.

Вітальня в традиційному стилі / Фото Decorilla

Індустріальний

Індустріальний стиль – це створення промислового дизайну у звичайній будівлі. Він виник тоді, коли люди облаштовували житло в будівлі старого заводу чи фабрики. Зазвичай тоді вони залишали оголені цегляні стіни чи неприховані труби. Адже на той час думали лише про те, щоб облаштувати свій куточок.

Згодом такий ненавмисний дизайн став окремим стилем. Високі стелі, великі зручні дивани та грандіозне мистецтво часто пом'якшують різкість індустріального дизайну. Це можна назвати поєднанням непоєднуваного.

Головні ознаки:

оголена сталь, цегла та бетон;

жорсткі краї;

великі дивани та столи;

металеві акценти та освітлення.

Житлова зона в індустріальному стилі / Фото Decorilla

Світ дизайнів дуже цікавий, правда ж? Спробуйте перевірити, скільки стилів вам вдалося запам'ятати.