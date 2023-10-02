Изучая стили дизайна, вы формируете свой взгляд на будущий вид своего дома. Это поможет вам создать идеальное пространство для себя, ведь так вы поймете, что вам нравится, а что нет. Какие стили сейчас самые популярные – узнайте в материале Недвижимости 24.

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Минимализм

Стиль, о котором слышали и слышат все. Для кого-то он холоден и непривлекателен, а кто-то считает его мягким и теплым. Лозунг минимализма скрывается в его названии – всего по минимуму. Это касается и мебели и декора, которого иногда почти нет.

Главные признаки:

минимальное количество цветов;

небольшая мебель, которая обычно многофункциональна;

малое количество декоративных деталей;

геометризм в мебели: круг, прямоугольник, прямая, может быть мягкий изгиб.

Зона отдыха в минималистском стиле / Фото Emily J Followill

Скандинавский

Если бы вы зашли в дом шведа, финна, норвежца или датчанка, то сразу почувствовали бы комфорт. Скандинавский регион известен своим тонким, но уютным подходом к дизайну интерьера.

Подобно минимализму, все в скандинавском доме имеет свое предназначение, но там меньше сдержанности. Это дизайн, где царят природные цвета и материалы, нежные края, яркие белые тона. Интерьер сочетает полезность, красоту и тепло.

Основные черты:

светлое дерево и натуральные материалы;

нейтральные серые, бежевые и кремовые цвета;

много текстиля;

мягкие края.

Кухня в скандинавском стиле / Фото Decorilla

Джапанди

Этот стиль сочетает в себе две культурные эстетики: японскую и скандинавскую. Если коротко, то джапанди – это о любви к природе и простоте. Дизайнеры оживляют этот образ с помощью природных оттенков и органических материалов, таких как дерево, лен и бумага. В общем, эстетика джапанди "говорит" о сдержанной и упрощенной атмосфере: чем меньше, тем лучше.

Главные признаки:

насыщенная древесина разных тонов;

органические формы;

скромный декор;

спокойные тона (бледно-серый, кремово-белый, карамельный и т.п.).

Гостиная в стиле джапанди / Фото Gentl & Hyers

Традиционный

Традиционный дизайн интерьера опирается на традиции и историю. Он возник в конце 18-го и начале 19-го века и происходит от классического европейского стиля, который можно увидеть в старинных фильмах. Для традиционного стиля очень важен декор: богатая мебель из красного дерева, старосветское стекло и керамические детали, роскошные люстры и портьеры.

Основные черты:

вневременный декор, возвращающий нас в прошлое;

антикварная мебель;

нейтральные цветовые гаммы с акцентами ярких и драгоценных тонов;

обшивка стен и лепнина.

Гостиная в традиционном стиле / Фото Decorilla

Индустриальный

Индустриальный стиль – это создание промышленного дизайна в обычном здании. Он возник тогда, когда люди обустраивали жилье в здании старого завода или фабрики. Обычно тогда они покидали обнаженные кирпичные стены или нескрытые трубы. Ведь в то время думали только о том, чтобы обустроить свой уголок.

Впоследствии такой непреднамеренный дизайн стал отдельным стилем. Высокие потолки, большие удобные диваны и грандиозное искусство часто смягчают резкость индустриального дизайна. Это можно назвать сочетанием несочетаемого.

Главные признаки:

оголенная сталь, кирпич и бетон;

жесткие края;

большие диваны и столы;

металлические акценты и освещение.

Жилая зона в индустриальном стиле / Фото Decorilla

Мир дизайнов очень интересен, правда? Попробуйте проверить, сколько стилей вам удалось запомнить.