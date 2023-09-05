Це справжня перлина: який вигляд має найпопулярніший будинок Австралії

У Сенді-Бей продають будинок, який стрімко піднявся не лише на вершину тижневого рейтингу популярності в Тасманії. Він також отримав перше місце серед нерухомості в країні.

Агенти з нерухомості кажуть, що вони "були завалені запитами". Будинок привернув так багато уваги, що на огляд приходили вже 42 групи людей.

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Модерністський будинок з неймовірними деталями

Агенти з нерухомості кажуть, що людям подобається рівень деталізації в цьому модерністському будинку. І хоча його проєкт розробили десятиліття тому, він має передовий, майже футуристичний дизайн.

Куди б ви не глянули, всюди побачите приклади розумного використання простору та гарного природного освітлення всього будинку", – говорять агенти.

Будинок вміщує чотири спальні та дві ванні кімнати. Серцем житла є простора вітальня, яка переходить у їдальню поряд із оновленою кухнею.

Кожна кімната "залита" природним світлом / Фото Realestate

На верхньому поверсі є багато вільних кімнат, які можна використовувати для облаштування додаткової житлової зони, четвертої спальні, гостьової кімнати чи офісу.

Описаний як "сучасний шедевр середини століття", цей сімейний будинок розташований у безтурботних обіймах природи. До найближчого пляжу їхати всього лише три хвилини, а до центрального ділового району – вісім хвилин.

На ринку будинок зʼявився в категорії "Пропозиція понад 1,27 мільйона доларів". Тобто ціни називають потенційні покупці.