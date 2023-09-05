Агенты по недвижимости говорят, что они "были завалены запросами". Дом привлек так много внимания, что на смотр приходили уже 42 группы людей.

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Модернистский дом с невероятными деталями

Агенты недвижимости говорят, что людям нравится уровень детализации в этом модернистском доме. И хотя его проект был разработан десятилетие назад, он имеет передовой, почти футуристический дизайн.

Куда бы вы ни взглянули, повсюду увидите примеры разумного использования пространства и хорошего естественного освещения всего дома», – говорят агенты.

Дом вмещает четыре спальни и две ванные комнаты. Сердцем жилья есть просторная гостиная, которая переходит в столовую рядом с обновленной кухней.

Каждая комната "залита" естественным светом / Фото Realestate

На верхнем этаже много свободных комнат, которые можно использовать для обустройства дополнительной жилой зоны, четвертой спальни, гостевой комнаты или офиса.

Описанный как "современный шедевр середины века", это семейное здание расположено в беззаботных объятиях природы. До ближайшего пляжа ехать всего лишь три минуты, а в центральный деловой район – восемь минут.

На рынке здание появилось в категории "Предложение свыше 1,27 миллиона долларов". То есть, цены называют потенциальные покупатели.