Зелений добре відомий як найбільш заспокійливий з кольорів завдяки сильному зв'язку з природою. Його часто використовують, щоб створити відчуття затишку в домі. Дізнайтесь, який новий відтінок зеленого став найпопулярнішим серед великої кількості кольорів у дизайні на початку року.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

Новий відтінок зеленого, який став дуже популярним

Цей відтінок має назву "зелений ліс". Він відрізняється від інших лісових відтінків тим, що значно темніший і насиченіший. Зелений ліс такий популярний через те, що він універсальний. Цей відтінок буде доречним як у сучасному, так і в традиційному інтер'єрі.

Для мене зелений ліс – це не просто колір; це інструмент для перетворення простору на зону спокою, комфорту та натхнення. Лісово-зелений має особливу глибину, але водночас не є надто грубим,

– каже американська дизайнерка інтер'єру Ніколь Мізрахі.

Стіни пофарбували у новий відтінок зеленого / Фото Nicole Lanteri Design

Дизайнери кажуть, що зараз дуже часто використовують зелений ліс, оскільки він дещо темніший і примхливіший, ніж інші тони. Це може внести в простір трохи жвавості без використання яскравих тонів.

Як використовувати зелений ліс у дизайні інтер'єру? Його часто обирають для фарбування стін – і це перша ідея. Також на ринку зараз з'являється багато меблів цього відтінку. Розкішним акцентом для вітальні стане оксамитовий диван в лісово-зеленому кольорі.

Оксамитовий диван відтінку зелений ліс / Фото Catherine Ebert Interiors

Окрім того, додати цей відтінок в інтер'єр можна за допомогою декору або навіть кімнатних рослин.