Найпривітніше місто у Британії: дізнайтеся, де живуть доброзичливі сусіди

На Британських островах провели дослідження, під час якого визначили найдружніше місто. Мовляв, тут усі з усіма знайомі, привітні та доброзичливі.

Жителі найпривітнішого міста Великої Британії вихваляються тим, що всі вони знають своїх сусідів і часто зупиняються посеред вулиці, щоб поспілкуватися. Мовиться про мешканців Енніскіллена у Північній Ірландії.

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Енніскіллен визнали найпривітнішим містом

Енніскіллен є найбільшим містом округу, але тут проживає лише 14 тисяч жителів. Він особливий через свої мальовничі пейзажі, величезні озера та природну красу.

Місцеві кажуть, що це ідеальне місце, щоб "побути сам на сам із природою в сільській місцевості, зміцнити своє психічне здоров’я та відчути теплу гостинність".



Енніскіллен у Північній Ірландії / Фото Alamy

Навіть у дощовий день можна побачити людей, які наздоганяють одне одного, щоб поцікавитися, як у кого справи.

Мешканці зізнаються, що вони більше ніде не хотіли б жити. Доброзичливість людей їх захоплює.

Кіркволл на Оркнейських островах, Шотландія, також потрапив до "дружнього списку". Один таксист, який проживає в цьому районі, розповів, що залишив телефон, гаманець і ключі від машини на сидінні незамкненої машини. За чотири дні він знайшов його на тому ж місці.



Кіркволл на Оркнейських островах / Фото Alamy