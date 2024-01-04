Фермерський будинок із чотирма спальнями продають за 400 тисяч фунтів. Добратися до нього можна лише на позашляховику, тож жити там наважиться не кожен. Проте є одне важливе заохочення – це житло підпадає під урядову програму "Стимулювання відновлюваного тепла", тобто власникам будуть виплачувати за нього 1400 фунтів стерлінгів на рік.

Зверніть увагу Що очікує ринок нерухомості у 2024 році: від глобальних тенденцій до локальних прогнозів

Всередині будинок значно привітніший, ніж зовні

Двоповерховий будинок розташований на ділянці площею 2 гектари, що теж належатиме новому власникові. Інтер'єр дуже привабливий і затишний. На першому поверсі також є пральня, майстерня, заводська кімната та їдальня разом із зоною прийому гостей.

На верхньому поверсі є три спальні з окремими ванними кімнатами та четверта невелика спальня, яку раніше використовували як комору.

Інтер'єр помешкання наче інший світ / Фото SWNS

Будинок настільки ізольований, що кожен, хто хоче оглянути це майно, повинен підійматися ще 20 хвилин на гору, щоб дістатися туди.

Житло існує вже 400 років, тож зрозуміло, чому зовні воно в такому поганому стані. Якщо будинок довго не оновлювати, то він просто починає розвалюватися. Зокрема, в будинку обвалені сходи та немає трьох внутрішніх стін. Агенти з нерухомості кажуть, що купити житло можна лише "на свій страх і ризик".