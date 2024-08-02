Ви будете вражені: де розташований один із найвіддаленіших готелів у світі

Найвіддаленіший у світі готель має назву Margherita Hut. Він розташований на італійській горі Пунта Гніфетті, на висоті понад 4,5 кілометра.

Зупинитися в готелі зможе не кожен, адже до нього слід здолати важку дорогу – круті та крижані шляхи. Похід на гору займає п'ять годин.

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Дорога до готелю дуже складна

До готелю доберуться лише відважні дослідники у чудовій фізичній формі. Це віддалене місце, назване на честь королеви Маргарити Савойської, яка зійшла на цю вершину в 1893 році.

Подорож здебільшого починають у мальовничих італійських містечках Аланья-Вальсезія або Грессоней. На цих стартових точок альпіністи часто ночують, щоб звикнути до клімату, перш ніж почати авантюру.

Шляхи, що ведуть до готелю, зокрема маршрути льодовиком Гніфетті та льодовиком Лис, дуже складні й потребують технічних навичок. Альпіністи обов'язково повинні мати спеціальне спорядження: скоби, мотузки та льодоруби.



Краєвид з найвіддаленішого готелю у світі / Фото Yes Theory

До 100 фунтів за ніч

З вікон готелю відкриваються просто неймовірні краєвиди, від яких перехоплює подих. Вартість однієї ночі становить менше ніж 100 фунтів стерлінгів за людину.

У готелі можуть розміститися до 70 гостей. У загальних спальних кімнатах є базові постільні комплекти, але власники рекомендують брати з собою спальний мішок, щоб було тепліше.

Також у готелі є їдальня, де пропонують ситну їжу. А найкращою стравою називають піцу.

Працівники готелю мають зміни по 10 – 14 днів поспіль, а відпочивають від роботи лише кілька днів. Щоразу вони долають складний шлях угору, але іноді їх доставляють вертольоти.

Margherita Hut – це не просто готель, а й науково-дослідна станція, оснащеною приладами для моніторингу висотних екологічних і атмосферних умов.