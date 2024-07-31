Goldin Finance 117 – це той самий China 117 Tower. Його почали будувати в 2008-му, але вже через два роки роботи зупинили.

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Хмарочос одразу назвали поганою ідеєю

Будівлю намагалися добудувати – у 2011 році роботи відновили. Тоді їх планували завершити у 2018 – 2019 році. Проте до вересня 2015 року будівництво було знову припинили й відтоді не поновлювали.

На той момент хмарочос був п'ятою за висотою будівлею у світі. А тепер це найвища занедбана нерухомість у світі.

У Goldin Finance 117 мало бути 128 надземних поверхів, з яких 117 хотіли виділити на готель і комерційні приміщення. Інші 11 поверхів мали займати механічні та експлуатаційні служби.

Найвищий хмарочос у світі, який не добудували / Фото Goldin Properties Holdings

Хмарочос міг стати унікальним, адже, за планом, навіть найвищі поверхи мали бути придатними.

Деякі експерти кажуть, що насправді розробка такого проєкту була одразу поганою ідеєю. Адже в Тяньцзіні, другорозрядному місті, він просто не викликав інтересу в еліти.

На думку експертів, це повчальний приклад для інших забудовників і навіть для уряду Китаю. Після невдалого проєкту влада видала указ про значне обмеження масштабів і кількості хмарочосів, які зводитимуть у країні.