Орендувати однокімнатну квартиру в Закарпатській області коштує 12 788 гривень. У порівнянні з груднем 2022 року вартість зросла приблизно на 4 тисяч гривень. Про це відомо з даних Державної служби статистики.

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Яка вартість оренди однокімнатної квартири по Україні

Середня ціна за місячну оренду по Україні в серпні 2023 року становила 6 420 гривень. З початку нового року вартість зросла на 12,7% за загальної інфляції в Україні на рівні 2,5%.

Після Закарпатської області, де орендна ціна підвищилася аж на 46,9%, наступною "найдорожчою" є Львівська. З початку року вартість зросла на 9,9% – до 12 067 гривень. На третьому місці в списку Київ. Оренда в столиці подорожчала на 9,2% – до 8 338 гривень.

Загалом найвищі ціни на оренду в західних та деяких центральних областях України. Найнижчі – у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Запорізькій (3 315 гривень) областях.



Ціни на оренду однокімнатної квартири по Україні / Дані Держстату

До слова, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік зросла на 32,7%. За результатами статистики, лідирує Львівська область, де вартість зросла у 2,1 раза до 10 977 гривень.