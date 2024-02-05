У Британії збудують найвищий хмарочос: з'явилися приголомшливі фото проєкту

Архітектурна студія Eric Parry Architects змінила проєкт хмарочоса під назвою One Undershaft в Лондоні. Його висота буде більшою, а відтак будівля стане найвищою у Британії.

Висота будівлі буде збільшена з 304,94 до 309,6 метра. Хоча різниця не є суттєвою, але вона дає можливість отримати статус найвищого хмарочоса в країні разом із хмародером The Shard 2013 року.

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Яким буде новий хмарочос One Undershaft

За новим проєктом, хмарочос буде вищим на один поверх, а загальна кількість становитиме 74 поверхи. Разом зі збільшенням висоти оновили й дизайн будівлі. Його форма стала східчастою, додалися дві відкриті тераси з рослинами, а із зовнішніх фасадів прибрали характерну поперечну арматуру. Також при вході вирішили додати консольний навіс.



Передній дизайн будівлі / Фото Dezeen

За словами розробників, зміни до проєкту внесли для того, щоб адаптуватися "до ринків та вимог користувачів у період після пандемії".

У будівлі планують розмістити офіси на площі 160 000 квадратних метрів, а також ресторан та культурні приміщення на 10 поверсі. На вершині будівлі буде двоповерхова оглядова галерея з 360-градусним краєвидом на місто та освітні галереї.

Хмарочос матиме 74 поверхи / Фото Dezeen

Засновник архітектурної студії Eric Parry Architects Ерік Перрі заявив, що це перепланування дозволить зробити будинок більш екологічним, а тераси сприятимуть озелененню міста.

Варто зазначити, що висота хмарочоса 309,6 метра є максимально допустимою в центрі Лондона. Вона визначена Управлінням цивільної авіації Великої Британії.

Хмарочос "вертикальне село" в Албанії

Весною цього року розпочнуть будівництво унікального хмарочоса в Тирані, який неофіційно назвали "вертикальним селом". Він складатиметься з 13 кубів, що будуть розташовані в шаховому порядку.

Деякі куби матимуть ґратчасті фасади з типовими віконними отворами, а інші – випнуті блоки та округлі елементи. Найвищий куб матиме кутові балкони, які будуть підтримувати колони. Висота хмарочоса буде 140 метрів.