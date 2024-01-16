Проєкт хмарочоса презентувала португальська студія OODA, яка назвала його "унікальним вертикальним селом". У столиці Албанії хмарочос буде житловим комплексом під назвою Hora Vertikale.

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Шаховий хмарочос у Тирані має бути захопливим

Будувати хмарочос заввишки 140 метрів розпочнуть навесні 2024 року. Студія OODA вже розробила 13 кубів у семи варіаціях для будівлі, кожен з яких розміром 22,5 метри на 22,5 метра та висотою у сім поверхів. Це типова висота будівель у Тирані.

Основу хмарочоса становитимуть три ряди з трьох кубів. Деякі з них розставлять злегка повернутими, щоб утворити вузькі проміжки. Ще два куби планують розташувати зверху.

Проєкт житлового хмарочоса Hora Vertikale / Фото Dezeen

Деякі куби матимуть ґратчасті фасади з типовими віконними отворами, а інші – випнуті блоки та округлі елементи. Найвищий куб матиме кутові балкони, які будуть підтримувати колони.

Кожен куб втілює унікальну концепцію, пов'язану з мистецтвом, а також натхненний місцевим колоритом. Результатом стане будівля, яка справить незабутнє враження як на туристів, так і на самих місцевих,

– заявили в студії OODA.

OODA переконує, що хмарочос збудують з албанських матеріалів, щоб "зменшити вуглецевий слід і підтримати місцевий бізнес".