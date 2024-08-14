У світі будують багато надвисоких будівель, але там, окрім житла, облаштовують офіси, готелі, ресторани тощо. Хмарочос у Бразилії особливий тим, що матиме винятково житлове призначення.

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Найвищий житловий хмарочос з'явиться в Бразилії

Майбутній хмарочос матиме висоту 544 метри. Він перевершить нинішнього рекордсмена на 72 метри. Цей височезний будинок планують звести на узбережжі Атлантичного океану, на південному заході Бразилії.

Муніципальна влада схвалила проєкт будівництва Triumph Tower цього місяця. Детальний проєкт ще не представили, але її вже не раз візуалізовували.

Triumph Tower розташований у центрі / Фото Aura 3D Studio

Будівля матиме аж 100 поверхів і буде зведена на ділянці площею 15 гектарів. Автор проєкту та архітектор Грег Буске розповів, що в майбутній вежі буде 233 квартири. Житловий комплекс також включатиме понад 600 паркувальних місць і необхідну інфраструктуру для комфортного проживання.

Нову вежу не випадково збудують в Балнеаріо-Камборіу. У цьому місті вже є сім із десяти найвищих будівель Бразилії. Цікаво, що ті, які входять до трійки, збудували в 2022 – 2023 роках.

Відомо, що наразі лідером серед хмарочосів країни є комплекс Yachthouse by Pininfarina (294 метри). Проте у світі він посідає лише 257 місце. А новий хмарочос Triumph Tower стане не тільки найвищою будівлею в Бразилії, а й увійде до десятки найвищих будинків світу.