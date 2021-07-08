Лідером стала Швейцарія. Україна зайняла 59-й рядок, обійшовши сусідні Білорусь та Росію.
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Як складали рейтинг
Аналітики вивчили кілька важливих факторів:
- вартість життя;
- купівельну спроможність населення;
- рівень безпеки;
- якість медицини;
- рівень забруднення навколишнього середовища;
- співвідношення цін на нерухомість до доходу;
- час у дорозі на роботу;
- клімат.
Швейцарія стала лідером рейтингу / Фото Pixabay
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ТОП-10 країн з найвищою якістю життя:
- Швейцарія
- Данія
- Нідерланди
- Фінляндія
- Австралія
- Ісландія
- Австрія
- Німеччина
- Нова Зеландія
- Люксембург
Данія розташувалася на другому місці / Фото Pixabay