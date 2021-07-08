Лідером стала Швейцарія. Україна зайняла 59-й рядок, обійшовши сусідні Білорусь та Росію.

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Як складали рейтинг

Аналітики вивчили кілька важливих факторів:

  • вартість життя;
  • купівельну спроможність населення;
  • рівень безпеки;
  • якість медицини;
  • рівень забруднення навколишнього середовища;
  • співвідношення цін на нерухомість до доходу;
  • час у дорозі на роботу;
  • клімат.

Швейцарія стала лідером рейтингу / Фото Pixabay

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ТОП-10 країн з найвищою якістю життя:

  1. Швейцарія
  2. Данія
  3. Нідерланди
  4. Фінляндія
  5. Австралія
  6. Ісландія
  7. Австрія
  8. Німеччина
  9. Нова Зеландія
  10. Люксембург

Данія розташувалася на другому місці / Фото Pixabay