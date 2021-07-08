Названо країни з найвищою якістю життя: на якому місці Україна

8 липня 2021 , 14:28
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Джерело:

Numbeo

Аналітики оцінили якість життя у 83 країнах і склали рейтинг. Експерти враховували різні чинники – від купівельної спроможності населення до рівня медицини.

Лідером стала Швейцарія. Україна зайняла 59-й рядок, обійшовши сусідні Білорусь та Росію.

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Як складали рейтинг

Аналітики вивчили кілька важливих факторів:

  • вартість життя;
  • купівельну спроможність населення;
  • рівень безпеки;
  • якість медицини;
  • рівень забруднення навколишнього середовища;
  • співвідношення цін на нерухомість до доходу;
  • час у дорозі на роботу;
  • клімат.
Важливо! У різних категоріях лідерами були різні країни. Наприклад, з безпеки першим став Катар, а за якістю медицини – Тайвань.

Швейцарія стала лідером рейтингу / Фото Pixabay

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ТОП-10 країн з найвищою якістю життя:

  1. Швейцарія
  2. Данія
  3. Нідерланди
  4. Фінляндія
  5. Австралія
  6. Ісландія
  7. Австрія
  8. Німеччина
  9. Нова Зеландія
  10. Люксембург
Україна посіла 59-е місце, випередивши Білорусь (60-а сходинка). Росія потрапила на 70 позицію. Замкнули рейтинг Бангладеш (81), Іран (82) і Нігерія (83).

Данія розташувалася на другому місці / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна