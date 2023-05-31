Планувати кожну навіть найдрібнішу деталь у квартирі треба дуже ретельно. Ось що не варто робити, аби не зіпсувати простір.

Цікаво Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя

Які деталі записують квартиру

Маленькі килимки

Іноді у спробах зекономити люди купують маленькі м'які килими на підлогу у великі кімнати: спальні чи вітальні. Таке рішення маже нашкодити візуально кімнаті та зробити її вузькою. Обирайте м'які поверхні відповідно до масштабів кімнати: у великі простори вибираємо великі килими.



Не купуйте такі маленькі килимки / Фото Pexels

Деталі

Дрібний декор та деталі важливі для створення затишку вдома, проте коли їх забагато, можна легко все зіпсувати. Яскраві елементи у великій кількості з різним стилем, фактурами та кольорами породжують відчуття хаосу та дисгармонії, саме тому варто залишати в міру простору для відкритого зберігання, а деталі обирати під інтер'єр.

Аби не помилитись, користуйтесь правилом "Трьох": три різні елементи, три різні розміри або три різні матеріали. Це допоможе досягнути ідеального балансу у просторі.



Зайві деталі зіпсують кімнату / Фото Pexels

Одне джерело світла

Сьогодні така економія на джерелах світла може стати провальним рішенням навіть для найкращого дизайну. Обладнайте кімнату кількома типами освітлення: основне, акцентне та декоративне. Це створить потрібну атмосферу та підкреслить родзинки у просторі.