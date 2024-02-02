Чому будинок Кейт Міддлтон не найкраще місце для її одужання: причина досить серйозна

Після операції та двотижневого лікування Кейт Міддлтон повернулася до своєї сім'ї в котедж "Аделаїда" у Великому Віндзорському парку. Проте колишній королівський кореспондент каже, що це не "абсолютно не ідеальне місце" для одужання принцеси Вельської.

У котедж "Аделаїда" принц Вільям із сім'єю переїхали влітку 2022 року, щоб бути ближче до королеви Єлизавети II. Цей маєток їм сподобався, бо не потребував ремонту чи додаткових заходів безпеки.

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Чому маєток є не найкращим місцем для одужання Кейт Міддлтон

Колишній королівський кореспондент BBC Майкл Коул знайшов мемуари Розмарі Таунсенд, яка колись жила в цьому будинку. Вона була першою дружиною Пітера Таунсенда, колишнього коханця принцеси Маргарет, сестри британської королеви. Розмарі писала, що котедж "Аделаїда" був дуже холодним місцем.

"У своїх мемуарах вона написала, що це було найхолодніше місце, яке вона коли-небудь зустрічала за все своє життя. Тож, можливо, це не найкраще місце, щоб почати почуватися краще, особливо в цю доволі холодну зиму, якою ми насолоджуємося зараз", – розповів Майкл.

Що відомо про котедж "Аделаїда"

Маєток, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня. Його побудували в 1831 році в самому серці приватного королівського парку Crown Estate для дружини Вільгельма IV – королеви Аделаїди Саксен-Майннінгенської. Також відомо, що це був улюблений будинок королеви Вікторії.

У 2015 році в котеджі зробили капітальний ремонт, але розкішні оригінальні деталі залишилися недоторканими. Мовиться, зокрема, про мармуровий греко-єгипетський камін, склепінчаста стеля у спальні, прикрашена позолоченими дельфінами і мотузковим орнаментом.

У будинку є сім закритих входів і виходів до Віндзорського замку, що частково забезпечує конфіденційність.