В коттедж "Аделаида" принц Уильям с семьей переехали летом 2022 года, чтобы быть ближе к королеве Елизавете II. Этот особняк им понравился, потому что не нуждался в ремонте или дополнительных мерах безопасности.

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Почему имение является не лучшим местом для выздоровления Кейт Миддлтон

Бывший королевский корреспондент BBC Майкл Коул нашел мемуары Розмари Таунсенд, которая когда-то жила в этом доме. Она была первой женой Питера Таунсенда, бывшего любовника принцессы Маргарет, сестры британской королевы. Розмари писала, что коттедж "Аделаида" был очень холодным местом.

"В своих мемуарах она написала, что это было самое холодное место, которое она когда-либо встречала за всю свою жизнь. Поэтому, возможно, это не лучшее место, чтобы начать чувствовать себя лучше, особенно в эту довольно холодную зиму, которой мы наслаждаемся сейчас", – рассказал Майкл.

Что известно о коттедже "Аделаида"

Имение, внесено в список памятников архитектуры II степени. Его построили в 1831 году в самом сердце частного королевского парка Crown Estate для жены Вильгельма IV – королевы Аделаиды Саксен-Майннингенской. Также известно, что это был любимый дом королевы Виктории.

В 2015 году в коттедже сделали капитальный ремонт, но роскошные оригинальные детали остались нетронутыми. Говорится, в частности, о мраморном греко-египетском камине, сводчатый потолок в спальне, украшенный позолоченными дельфинами и веревочным орнаментом.

В доме есть семь закрытых входов и выходов в Виндзорский замок, что частично обеспечивает конфиденциальность.