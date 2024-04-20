Канадське поселення, яке колись процвітало, перетворилося на безлюдну пустелю: що сталося

Кейвіль – невелике поселення в канадській провінції Саскачеван колись процвітало. Там працювало багато фермерських господарств та підприємств, але з часом люди покинули домівки в пошуках кращих умов для життя.

Сьогодні Кейвіль суцільну декорацію для зйомок фільму жахів. Нещодавно там побував урбаністичний дослідник та відеоблогер Дейв, який вирішив дослідити поселення й показати його всім людям.

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Чому жителі покинули Кейвіль

Раніше в селищі проживало понад 100 осіб та працювало 30 підприємств, та зараз поселення нагадує безлюдну пустелю. Блогер каже, що такий занепад був спричинений економічними змінами в Кейвілі та покращенням транспортного сполучення з більшими населеними пунктами.

Фермерські господарства занепали, а через відсутність фінансування населення скоротилося, школи закрилися, елеватор зупинився, а залізницю розібрали,

– розповів Дейв.

Зараз у Кейвілі живе менш ніж 10 людей. Усі підприємства, будівлі, школи та більшість садиб занепадають. Блогер натрапив на стару церкву з облупленою фарбою, вікнами, що забиті дошками, та замкненими дверима.



Занедбана церква в поселенні / Фото Freaktography

Дейв навіть побував всередині одного з покинутих житлових будинків. У кожній кімнаті було багато розкиданих речей, ніби власники поспіхом збиралися перед від'їздом.



Господарі залишили багато своїх речей / Фото Freaktography

Попри все, надія на відбудову Кейвіля є, бо жителі навколишніх міст почали купувати там землю. Очевидно, вони зрозуміли переваги селища з гарним розташуванням.