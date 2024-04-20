Сегодня Кейвиль сплошную декорацию для съемок фильма ужасов. Недавно там побывал урбанистический исследователь и видеоблогер Дэйв, который решил исследовать поселение и показать его всем людям.

Обратите внимание С учетом новых требований: во Львове построят школу с укрытием, бассейном и просторными классами

Почему жители покинули Кейвиль

Ранее в поселке проживало более 100 человек и работало 30 предприятий, и сейчас поселение напоминает безлюдную пустыню. Блогер говорит, что такой упадок был вызван экономическими изменениями в Кейвиле и улучшением транспортного сообщения с большими населенными пунктами.

Фермерские хозяйства пришли в упадок, а из-за отсутствия финансирования население сократилось, школы закрылись, элеватор остановился, а железную дорогу разобрали,

– рассказал Дейв.

Сейчас в Кейвиле живет менее 10 человек. Все предприятия, здания, школы и большинство усадеб приходят в упадок. Блогер наткнулся на старую церковь с облупившейся краской, окнами, забитые досками, и запертыми дверями.



Заброшенная церковь в поселении / Фото Freaktography

Дейв даже побывал внутри одного из заброшенных жилых домов. В каждой комнате было много разбросанных вещей, будто владельцы в спешке собирались перед отъездом.



Хозяева оставили много своих вещей / Фото Freaktography

Несмотря на все, надежда на восстановление Кейвиля есть, потому что жители окрестных городов начали покупать там землю. Очевидно, они поняли преимущества поселка с хорошим расположением.