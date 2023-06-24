Чарівні та недорогі: 5 будинків у вікторіанському стилі вартістю до 350 тисяч доларів у США

У США не так багато нових вікторіанських будинків. Та завдяки деяким дбайливим власникам збереглося багато оригінальних, багато з яких доступні за прийнятними цінами.

Чого варті лише ці п'ять красенів з різних куточків країни? Кожен з будинків має не менше ніж 120 років, там збереглося багато історичних деталей. Ще одна перевага, яка настає з віком, – це зрілий ландшафт. Навколо будинків є високі дерева, трав'янисті газони, сади.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

На вигляд будинки просто казкові, тут можна з впевненістю жити. Та ви можете використовувати їх як інвестиційну нерухомість. Одне житло розташоване біля озера, інше – біля коледжів тощо.

Клінтон, Мічиган

Ціна: 257 тисяч доларів

Чудовий блакитний будинок у Мічигані / Фото Realtor

Мобіл, Алабама

Ціна: 335 тисяч доларів



Чарівний рожевий будинок в Алабамі / Фото Realtor

Вілкс-Барре, Пенсільванія

Ціна: 299 тисяч доларів

Розкішний вікторіанський будинок з яскравими акцентами в Пенсільванії / Фото Realtor

Ешленд, Огайо

Ціна: 279 900 доларів



Будинок у землистих відтінках в Огайо / Фото MLS Now

Манітовок, Вісконсин

Ціна: 189 тисяч доларів

Стильний екстер'єр в будинку у Вісконсині / Фото Realtor