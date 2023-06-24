Чарівні та недорогі: 5 будинків у вікторіанському стилі вартістю до 350 тисяч доларів у США
Джерело:Realtor
У США не так багато нових вікторіанських будинків. Та завдяки деяким дбайливим власникам збереглося багато оригінальних, багато з яких доступні за прийнятними цінами.
Чого варті лише ці п'ять красенів з різних куточків країни? Кожен з будинків має не менше ніж 120 років, там збереглося багато історичних деталей. Ще одна перевага, яка настає з віком, – це зрілий ландшафт. Навколо будинків є високі дерева, трав'янисті газони, сади.
Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах
На вигляд будинки просто казкові, тут можна з впевненістю жити. Та ви можете використовувати їх як інвестиційну нерухомість. Одне житло розташоване біля озера, інше – біля коледжів тощо.
Клінтон, Мічиган
- Ціна: 257 тисяч доларів
Мобіл, Алабама
- Ціна: 335 тисяч доларів
Чарівний рожевий будинок в Алабамі / Фото Realtor
Вілкс-Барре, Пенсільванія
- Ціна: 299 тисяч доларів
Ешленд, Огайо
- Ціна: 279 900 доларів
Будинок у землистих відтінках в Огайо / Фото MLS Now
Манітовок, Вісконсин
- Ціна: 189 тисяч доларів