Чего стоят только эти пять красавцев из разных уголков страны? Каждый из домов имеет не менее 120 лет, там сохранилось много исторических деталей. Еще одно преимущество, наступающее с возрастом, – это зрелый ландшафт. Вокруг домов высокие деревья, травянистые газоны, сады.
Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах
С виду дома просто сказочные, здесь можно с уверенностью жить. И вы можете использовать их в качестве инвестиционной недвижимости. Одно жилье, например, расположено у озера, другое – возле колледжей.
Клинтон, Мичиган
- Цена: 257 тысяч долларов
Прекрасный голубой дом в Мичигане / Фото Realtor
Мобил, Алабама
- Цена: 335 тысяч долларов
Очаровательный розовый дом в Алабаме / Фото Realtor
Вилкс-Барре, Пенсильвания
- Цена: 299 тысяч долларов
Роскошный викторианский дом с яркими акцентами в Пенсильвании / Фото Realtor
Эшленд, Огайо
- Цена: 279 900 долларов
Дом в землистых оттенках в Огайо / Фото MLS Now
Манитовок, Висконсин
- Цена: 189 тысяч долларов
Стильный экстерьер в доме в Висконсине / Фото Realtor