Чего стоят только эти пять красавцев из разных уголков страны? Каждый из домов имеет не менее 120 лет, там сохранилось много исторических деталей. Еще одно преимущество, наступающее с возрастом, – это зрелый ландшафт. Вокруг домов высокие деревья, травянистые газоны, сады.

Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах

С виду дома просто сказочные, здесь можно с уверенностью жить. И вы можете использовать их в качестве инвестиционной недвижимости. Одно жилье, например, расположено у озера, другое – возле колледжей.

Клинтон, Мичиган

Цена: 257 тысяч долларов

Прекрасный голубой дом в Мичигане / Фото Realtor

Мобил, Алабама

Цена: 335 тысяч долларов



Очаровательный розовый дом в Алабаме / Фото Realtor

Вилкс-Барре, Пенсильвания

Цена: 299 тысяч долларов

Роскошный викторианский дом с яркими акцентами в Пенсильвании / Фото Realtor

Эшленд, Огайо

Цена: 279 900 долларов



Дом в землистых оттенках в Огайо / Фото MLS Now

Манитовок, Висконсин

Цена: 189 тысяч долларов

Стильный экстерьер в доме в Висконсине / Фото Realtor