Нерухомість з історією: в Англії продається колишній маєток Генріха VIII

У графстві Суррей на продаж виставили величний заміський маєток, який належав королю Генріху VIII, а також його дочці – королеві Марії I.

Придбати унікальну споруду, зведену у 1500-х роках, пропонують за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Розповідаємо, які зручності є у маєтку.

Цікаво Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею

Історія королівського маєтку

Один із будинків для гостей / Фото knight frank

Король Генріх VIII отримав резиденцію приблизно в 1537 році. Дослідники припускають, що він використовував нерухомість для відпочинку за містом. Згодом він передав маєток у спадок своїй дочці Марії I. Вона ж – продала резиденцію в 1558 канцлеру Ніколасу Хіту.

Додаткові споруди на ділянці, площею 40 гектарів / Фото knight frank

Маєток перейшов до сучасних власників у 1990-х роках, проте сума угоди не розголошується. Вони провели комплексну реконструкцію усієї резиденції: оновили фасади будівель та інтер'єр, відновили архітектурні деталі. До того ж вони придбали навколишні землі та розширили територію до 40 гектарів.

Чим маєток цікавий для покупців

Головний будинок площею майже 790 "квадратів" внесено до списку "історичних будівель". Всередині розташовано 8 спалень, 6 ванних кімнат, велику вітальню, кухню та простору їдальню. Також нові власники отримають робочий кабінет з невеликою бібліотекою, тренажерний зал, гардероб, більярдну та винний льох.

Інтер'єр маєтку / Фото knight frank

На великій території власники облаштували басейн, місця відпочинку, тенісний корт. Поруч з основним особняком знаходяться прибудови, зокрема гараж на 4 автомобілі, стайня та гостьові будинки.