Приобрести уникальное сооружение, построенное в 1500-х годах, предлагают за 15 миллионов фунтов стерлингов. Рассказываем, какие удобства есть в имении.

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История королевского имения



Один из домов для гостей / Фото knight frank

Король Генрих VIII получил резиденцию примерно в 1537 году. Исследователи предполагают, что он использовал недвижимость для отдыха за городом. Впоследствии он передал имение в наследство своей дочери Марии I. Она же – продала резиденцию в 1558 году канцлеру Николасу Хиту.



Дополнительные сооружения на участке площадью 40 гектаров / Фото knight frank

Имение перешло к современным владельцам в 1990-х годах, однако сумма сделки не разглашается. Они провели комплексную реконструкцию всей резиденции: обновили фасады построек и интерьер, восстановили архитектурные детали. К тому же, они приобрели окрестные земли и расширили территорию до 40 гектаров.

Чем поместье интересно для покупателей

Главный дом площадью почти 790 "квадратов" внесен в список "исторических зданий". Внутри расположены 8 спален, 6 ванных комнат, большая гостиная, кухня и просторная столовая. Также новые владельцы получат рабочий кабинет с небольшой библиотекой, тренажерный зал, гардероб, бильярдный и винный погреб.

Интерьер имения / Фото knight frank

На обширной территории владельцы обустроили бассейн, места отдыха, теннисный корт. Рядом с основным особняком находятся пристройки, в том числе гараж на 4 автомобиля, конюшня и гостевые дома.

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