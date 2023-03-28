Ціни на нерухомість у Туреччині та Польщі: який прогноз на 2023 рік
Джерело:"РБК-Україна"
Аналітики міжнародного агентства нерухомості дослідили ринок первинного та вторинного житла Польщі й Туреччини. Вони склали прогноз цін на об'єкти в 2023 році.
Ринок нерухомості в Туреччині та Польщі постійно змінюється, зокрема, через потік мігрантів. Однією з головних причин зростання попиту на житло в цих країнах стала війна Росії проти України.
Зверніть увагу Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція
Прогноз цін у Туреччині
Турецька нерухомість добре окуповується як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі. Там є можливість купівлі з метою здачі в оренду та перепродажу. Прибутковість від здавання в оренду – від 5 до 7,5% річних.
У Туреччині досить конкурентоспроможні ціни у порівнянні з іншими курортними містами Європи. Також іноземних інвесторів приваблює можливість отримання ВНП чи громадянства через покупку нерухомості.
Аналітики вважають, що у 2023 році темпи зростання цін на нерухомість у Туреччині суттєво зменшаться. Це буде чудовою можливістю для інвесторів придбати об'єкти ледь не за довоєнними цінами.
Ситуація на ринку в Польщі
Щодо нерухомості в Польщі, аналітики прогнозують, що ціни продовжать зростати. На думку експертів, під кінець 2023 року вартість об'єктів зросте орієнтовно на 7 – 9%. Прибутковість від об'єктів залежатиме від інвестиційного проєкту. У середньому за здавання в оренду у великому місті прибутковість становитиме 7 – 9% річних.
Аналітики зазначають, що на ринок нерухомості може вплинути коливання в економічній та політичній сферах. Інвестори та покупці повинні враховувати це й ухвалювати помірковані рішення в разі інвестування в нерухомість у Польщі.