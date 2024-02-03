Найдорожче житло на Гаваях: яка власність отримала такий статус на ринку продажу

На острові Оаху продають житловий комплекс, який наразі є найдорожчим на ринку Гаваїв. Будинки розташовані на набережній Кайлуа, і знов рекорд: на найбільшій ділянці серед наявних.

Комплекс складається з двох будинків, які в оголошеннях описують як "незрівнянні". З цим важко посперечатися, бо це справді унікальний оазис з власним величезним подвір'ям і басейном. Вартість такої розкоші захмарна – 50 мільйонів доларів, тож не дарма ціну вважають найвищою.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Який вигляд має нерухомість за 50 мільйонів доларів

У жовтні минулого року квартиру в столиці Гаваїв продали за 27,5 мільйона доларів, що було рекордом. Тому вартість майже у два рази вища, що розташована далі від Гонолулу, просто шокує.

Комплекс збудували у 2014 році з нуля. Сумарно в обох будинках є 12 спалень і 13 ванних кімнат. Теперішній власник використовував обидва будинки: в одному він жив сам, а в іншому – родина та друзі.

Приватний оазис на гавайському острові / Фото AKP Hawaii Real Estate Media

Основний будинок вміщує шість спалень і шість ванних кімнат на площі у 540 квадратних метрів. Решта спалень і ванних розташовані у другому будинку з площею 570 квадратів. Кожна спальня, крім однієї, має власну веранду або приватну відкриту зону з краєвидом на океан.

Інтер'єр помешкань досить затишний і стильний, але дизайн не вражає так, як все довкола власності. На території облаштували гігантський басейн з водоспадом, гіркою, гідромасажною ванною та гротом. "Більшість готелів не мають такого великого басейну. Це наче окремий курорт", – каже агент з продажу.

У порівнянні з Північним узбережжям Оаху, де все більш віддалене, це помешкання розташоване поблизу сучасних готелів, ресторанів і пляжів, придатних для купання. Цей комплекс є ідеальним прикладом розкоші, сучасності, комфорту та гавайського стилю.