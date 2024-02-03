Комплекс состоит из двух домов, которые в объявлениях описывают как "несравненные". С этим трудно поспорить, потому что это действительно уникальный оазис с собственным огромным двором и бассейном. Стоимость такой роскоши заоблачная – 50 миллионов долларов, поэтому не зря цену считают самой высокой.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Как выглядит недвижимость за 50 миллионов долларов

В октябре прошлого года квартиру в столице Гавайев продали за 27,5 миллиона долларов, что было рекордом. Поэтому стоимость почти в два раза выше, что расположена дальше от Гонолулу, просто шокирует.

Комплекс построили в 2014 году с нуля. Суммарно в обоих домах есть 12 спален и 13 ванных комнат. Нынешний владелец использовал оба дома: в одном он жил сам, а в другом – семья и друзья.

Частный оазис на гавайском острове / Фото AKP Hawaii Real Estate Media

Основной дом вмещает шесть спален и шесть ванных комнат на площади в 540 квадратных метров. Остальные спальни и ванные расположены во втором доме с площадью 570 квадратов. Каждая спальня, кроме одной, имеет собственную веранду или частную открытую зону с видом на океан.

Интерьер помещений достаточно уютный и стильный, но дизайн не впечатляет так, как все вокруг собственности. На территории обустроили гигантский бассейн с водопадом, горкой, гидромассажной ванной и гротом. "Большинство отелей не имеют такого большого бассейна. Это как отдельный курорт", – говорит агент по продажам.

По сравнению с северным побережьем Оаху, где все более отдаленное, это жилье расположено вблизи современных отелей, ресторанов и пляжей, пригодных для купания. Этот комплекс является идеальным примером роскоши, современности, комфорта и гавайского стиля.