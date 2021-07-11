Нерухомість за кордоном: що відбувається з цінами на житло в країнах ЄС

Ціни на житлову нерухомість в Європейському Союзі з 2010 року зросли на 30,9%. Орендна плата на житло також змінилася – зростання склало 15,3%.

У першому кварталі 2021 року нерухомість продовжує дорожчати. Які країни є лідерами – читайте далі.

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Як змінювалися ціни на житло та орендна плата

За даними Євростату, оренда в країнах Євросоюзу стабільно дорожчала, починаючи з 2010 року. Водночас ціни на житло періодично коливалися.

Так, між другим кварталом 2011 року і першим кварталом 2013 року було помічено спад, а з початку 2015 роки почалося швидке зростання.

До першого кварталу 2021 року оренда виросла на 15,3%, а ціни на житло – на 30,9%.

Як змінилися ціни на житло та оренду з 2010 року / Інфографіка Євростат

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Де подорожчало житло

Ціни на житлову нерухомість виросли у 23 країнах ЄС і знизилися у чотирьох. Найбільше зростання зафіксовано в Естонії (+126,8%) і Люксембурзі (+108,2%). Подешевшало житло у Греції (-28,1%), Італії (-14,4%), Кіпрі (-8,9%) та Іспанії (-4,8%).

Орендна плата зросла у 25 країнах Євросоюзу і знизилася у двох. Найзначніше подорожчання зафіксоване в Естонії (+ 140,4%), Литві (+ 108,6%) та Ірландії (+ 63,3%). Знизилася вартість у Греції (-25,2%) та на Кіпрі (-3,8%).

Ціни на оренду знизилися лише у двох країнах / Інфографіка Євростат