За словами експертів, подібні будівлі несуть небезпеку для майбутнього. Чому вони вимагають заборонити особняки – читайте далі.
Важливо Як зареєструватися у новобудові в Україні: корисні факти, які варто знати
Що заявили експерти
Особняки будують, щоб використовувати архітектуру для передачі рівня багатства. Будинки площею 300, 500, 1000 квадратних метрів ніколи не будуть екологічно чистими,
– зазначила Кейт Вагнер.
Вона пояснила, що для обігріву та електрифікації особняка витрачаються величезні ресурси, тому подібні будинки є небезпечними для клімату.
У США особняки назвали небезпечними / Фото Pixabay
Цікаво В Іспанії розпродають 200 квартир біля моря: де і за скільки можна купити
Своєю чергою доцент соціології Деніел Алдан Коен зазначив, що сонячні батареї також не зможуть розв'язати проблему.
За його словами, при таких витратах ресурсів у найближчі 30 років, кожен кіловат енергії буде "на вагу золота".