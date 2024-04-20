Увійшли до трійки лідерів: де українці почали активно скуповувати нерухомість за кордоном

Українці активно інвестують у житлову нерухомість за кордоном. В одній країні вони навіть увійшли до трійки лідерів за купівлею житла серед іноземців.

За березневою статистикою, громадяни України дуже активно скуповують житло в Туреччині. Водночас попит на придбання нерухомості в цій країні серед іноземців знизився на половину в порівнянні з минулим роком.

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Українці – треті у списку

"У березні громадяни Росії купили в Туреччині 411 будинків. За громадянами Росії йдуть громадяни Ірану зі 182 будинками, України – зі 129 будинками та громадяни Іраку з 82 будинками відповідно", – мовиться у звіті Держагенства статистики Туреччини.

Найбільше іноземці купують житло в Стамбулі, а далі цікавляться нерухомістю в Анталії та Мерсіні.

Тим часом продажі житла іноземцям у Туреччині за січень-березень скоротилися на 48% в порівнянні з таким же періодом минулого року. Відтак з січня по березень 2024 року в Туреччині продали 5685 одиниць житла.

Як іноземці купують житло в Туреччині / Дані Держагенства статистики

Минулого місяця іноземцям продали 1778 одиниць житла, а це на 47,9% нижче, ніж у березні 2023 року.