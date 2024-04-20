По мартовской статистике, граждане Украины очень активно скупают жилье в Турции. В то же время спрос на приобретение недвижимости в этой стране среди иностранцев снизился на половину по сравнению с прошлым годом.

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Украинцы – третьи в списке

"В марте граждане России купили в Турции 411 домов. За гражданами России следуют граждане Ирана со 182 домами, Украины – со 129 домами и граждане Ирака с 82 домами соответственно", – говорится в отчете Госагенства статистики Турции.

Больше всего иностранцы покупают жилье в Стамбуле, а дальше интересуются недвижимостью в Анталии и Мерсине.

Между тем продажи жилья иностранцам в Турции за январь-март сократились на 48% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Поэтому с января по март 2024 года в Турции продали 5685 единиц жилья.

Как иностранцы покупают жилье в Турции / Данные Госагенства статистики

В прошлом месяце иностранцам продали 1778 единиц жилья, а это на 47,9% ниже, чем в марте 2023 года.