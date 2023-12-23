Справжня рідкість: який будинок продають в Австралії за 15 мільйонів

Це не один будинок, а комплекс, який складається з двох помешкань. На вигляд вони дуже скромні, трохи навіть схожі на сараї, але всередині – суцільна розкіш.

Особливістю цієї власності є не лише вишуканий дизайн і величезна територія, а спа-салон на 18 осіб. Його продають з орієнтовною ціною у 13 – 15 мільйонів доларів.

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На вигляд проста, але всередині розкішна власність

Агенти з нерухомості кажуть, що в цьому житловому комплексі є все, що тільки можна для комфортного та розкішного проживання або відпочинку.

"Ми не рухалися, коли ми вперше зайшли, ми просто зупинилися і витріщилися. Як тільки ви заходите на територію з під'їзної доріжки, то одразу відчуваєте, що це особлива власність", – розповіли агенти, які займаються продажем нерухомості.

Власність розташована в мальовничому містечку Ньюрібар, у дуже спокійному й тихому місці. Надворі одразу привертає увагу великий басейн з відпочинковою зоною. Це унікальне житло будували для великої сім'ї, тому тут все гігантських розмірів, як і стіл у їдальні на 18 осіб.

Величезний житловий комплекс, який є рідкістю / Фото Realestate

Будинок навмисно розділений на два житла, щоб він був одночасно ідеальним розважальним місцем і сімейним гніздечком. А помешкання, до речі, з'єднані скляним освітленим проходом.

У житловому комплексі є шість спалень, і кожна зроблена з ванною кімнатою. До власності також належить окремий котедж з двома спальнями, який розташований навмисно трохи далі. У вартість входить 5 гектарів землі, якщо нові власники захочуть розширити комплекс.