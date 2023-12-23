Особенностью этой собственности является не только изысканный дизайн и огромная территория, но и спа-салон на 18 человек. Его продают по ориентировочной цене в 13 – 15 миллионов долларов.

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С виду проста, но внутри роскошна собственность

Агенты недвижимости говорят, что в этом жилом комплексе есть все, что только можно для комфортного и роскошного проживания или отдыха.

"Мы не двигались, когда мы впервые зашли, мы просто остановились и вытаращились. Как только вы заходите на территорию с подъездной дорожки, то сразу чувствуете, что это особая собственность", – рассказали агенты, занимающиеся продажей недвижимости.

Собственность расположена в живописном городке Ньюрибаре, в очень спокойном и тихом месте. На дворе сразу привлекает внимание большой бассейн с зоной отдыха. Это уникальное жилье строили для большой семьи, поэтому здесь все гигантские размеры, как и стол в столовой на 18 человек.

Огромный жилой комплекс, который есть редкостью / Фото Realestate

Дом намеренно разделен на два жилья, чтобы он был одновременно идеальным развлекательным местом и семейным гнездышком. А дома, кстати, соединены стеклянным освещенным проходом.

В жилом комплексе есть шесть спален, и каждая сделана из ванной комнаты. К собственности также входит отдельный коттедж с двумя спальнями, который расположен намеренно чуть дальше. В стоимость входит 5 гектаров земли, если новые владельцы захотят расширить комплекс.