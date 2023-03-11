Сервіс стане в пригоді тим, хто планує робити ремонт і не знає, як правильно облаштувати кімнати. Нейромережа розробляє дизайн відповідно до стилю, який ви оберете.

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Як скористатися RoomGPT

оберіть стиль інтер'єру, який вам до вподоби (сервіс пропонує сучасний, мінімалістичний, офісний, тропічний і вінтажний);

вкажіть тип кімнати, для якої потрібен дизайн (вітальня, кухня, офіс, спальня, ванна кімната, ігрова кімната);

завантажте світлину вашого житла.

Надсилаєте фото своєї кімнати й отримуєте готовий дизайн / Фото ITsider

Зараз користувачі можуть згенерувати лише п'ять дизайнів інтер'єру на день. Обмеження ввели через підвищений трафік.

Я також обмежую людей перепроєктуванням 5 кімнат на день і показую їм, скільки генерувань у них залишилося в інтерфейсі користувача,

– пише Хасан Ель Мгарі у твіттері.

Спробувати можна за посиланням. Розробник додав, що станом на 10 березня RoomGPT у середньому відвідує 80 000 унікальних користувачів.